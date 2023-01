E’ Giada Minelli a prendersi la vetrina del Centro Sub Nuoto Club 2000 al Campionato Regionale Assoluto in vasca lunga, andato in scena nello scorso weekend a Riccione.

La nuotatrice classe 2008 della categoria Juniores conquista la medaglia di bronzo nei 1.500 metri stile libero con il tempo di 18’33”31, mentre gli altri 11 componenti della formazione di Faenza, nell’occasione a ranghi ridotti, pur senza salire sul podio, fanno registrare buoni riscontri e diversi miglioramenti. Gli atleti e le atlete allenati da Marco Fregnani torneranno in acqua per la seconda prova di qualificazione al Campionato regionale di Categoria in vasca corta spalmata in tre giornate: 11, 12 e 19 febbraio.

Belle soddisfazioni arrivano anche dai nuotatori e dalle nuotatrici più giovani delle categorie Esordienti A e B, in gara domenica scorsa a Forlì nella seconda parte del secondo turno del Torneo Invernale. Tra gli Esordienti B, allenati da Marco Mastrapasqua, brilla Sofia Baraccani, che vince nei 50 metri rana, mentre Gloria Galeotti si piazza quarta sulla medesima distanza; Sofia Boschi conquista la medaglia di bronzo nei 100 stile libero, Tommaso Alberelli è secondo nei 100 stile libero. Tra gli Esordienti A di coach Nicolò Nonni vanno segnalati i quarti posti ottenuti da Linda Martelli nei 100 farfalla e da Alberto Fabbri nei 200 dorso, entrambi nella categoria “A1”.

I nuotatori più piccoli, gli Esordienti C, allenati da Giorgia Silimbani, torneranno invece in gara nella seconda prova del Trofeo Regionale “Rodolfo Nisiro” del Centro Nazionale Sportivo Libertas, intitolato appunto al compianto presidente del Nuoto Club 2000, domenica 12 febbraio a Cesenatico.

Nella stessa domenica 12 e in quella successiva, il 19, torneranno ad assaporare il gusto della competizione anche le nuotatrici e i nuotatori Master a Riccione nell’ambito dei Campionati Regionali Emilia-Romagna in vasca da 25 metri.

Nel settore della pallanuoto della società di Faenza, la squadra Master, che si avvale di una buona componente lughese, ha battuto in trasferta la Waterpolo Forlì per 14 a 10 nell’incontro valido per la seconda giornata di andata del Campionato regionale Uisp. I pallanuotisti Master dovranno attendere le 21.30 di giovedì 9 febbraio per ricevere nel prossimo incontro il C.U.S. Bologna B.

Nel settore giovanile non è andata bene alla squadra Under 16 che sabato scorso, nell’ambito della 1^ giornata nel Girone C della fase di qualificazione del Campionato Regionale Fin 2023 ha affrontato la Reggiana in trasferta. I padroni di casa si sono imposti per 15 a 8, con i faentini che hanno fallito 6 tiri di rigore. Il prossimo incontro vedrà la squadra allenata da Piero Calderoni ospitare il Ravenna alle 16.45 di sabato 11 febbraio.

Sempre nel settore giovanile, la squadra Under 13 che milita nel Campionato Uisp Emilia-Romagna, ha giocato domenica mattina alla piscina “Sterlino” di Bologna contro il 2000 Service per la 4^ giornata del girone di andata per tornare a casa con un 18 a 4, scaturito soprattutto nelle fasi iniziali. “Nel primo tempo abbiamo subito 8 goal, mentre gli altri sono stati suddivisi distribuiti nei restanti tre tempi – spiega coach Giulia Bonoli, che sabato ha partecipato a un incontro con il commissario tecnico della Nazionale femminile Carlo Silipo -. Ci mettiamo molto a partire; in difesa, da schierati, la nostra metà vasca è invalicabile, però a Bologna abbiamo sbagliato molti tiri. Rispetto alla partita contro l’Unisport Carpi i ragazzi però sono migliorati”. La prossima partita vedrà i giovani faentini in acqua nella piscina di casa sabato prossimo per affrontare la Waterpolo Forlì.

Domenica pomeriggio nella vasca di Via Marozza è stato un successo il secondo concentramento Acquagoal dell’Uisp con la partecipazione di 8 squadre: i bambini di Faenza hanno vinto diverse partite del torneo e le sconfitte sono arrivate con uno scarto minimo.