Lo scenario del mercato del cemento sta mutando velocemente in Italia e più in generale in tutta Europa. La necessità di ridurre la CO2 emessa nel processo di fabbricazione di cementi sta rapidamente orientando le aziende verso prodotti meno energivori e più sostenibili.

Nel quadro di tale scenario Cementerie Barbetti spa, forte della sua ventennale esperienza nei cementi di altoforno, propone sul mercato il cemento III B 42,5 N a bassissima produzione di CO2 ma al contempo ideale per costruzioni marine e in generale adatto per tutti gli ambienti aggressivi, garantendo al cliente performance di durabilità dei manufatti fin qui inedite.

La banchina Marcegaglia è la prima ad essere stata realizzata nel Porto di Ravenna con questi moderni criteri di sostenibilità, grazie anche alla collaborazione di Trevi spa e Unical spa che hanno messo in opera il prodotto, previa via libera dell’Autorità Portuale.