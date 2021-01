Celebrata la messa in Duomo per le vittime del coronavirus e i malati

Il vescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni ha celebrato questa sera in Duomo la messa per le persone morte per il Covid, per gli ammalati e il personale sanitario. La cerimonia in Cattedrale è stata organizzata in ricordo di Mirco Coffari, presidente di Scienza e Vita Ravenna e Case Manager dell’Hospice Villa Adalgisa stroncato in dicembre dal virus e per le altre vittime del virus. La funzione è stata concelebrata da don Mario Di Massimo, assistente ecclesiastico della Consulta e padre Johntin Lokang, parroco dell’ospedale Santa Maria delle Croci.