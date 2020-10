La Fabbrica Vecchia di Marina di Ravenna diventa una sede di addestramento al soccorso in acqua per i Vigili del Fuoco

E’ stato firmato questa mattina in Prefettura, l’Accordo di Programma per il recupero del complesso monumentale della Fabbrica Vecchia e Marchesato di Marina di Ravenna. La struttura diventerà infatti un centro nazionale di formazione e addestramento al soccorso in acqua dei Vigili del Fuoco, chiamati anche a contrastare gli incendi in porti e a bordo delle imbarcazioni.

Il recupero del complesso storico permetterà inoltre la creazione di un comando operativo dei Vigili del Fuoco che potrà servire in maniera più efficiente l’area del Porto, anche in vista dell’incremento del traffico navale che deriverà dalla realizzazione delle opere, di imminente avvio, del Progetto Hub Portuale di Ravenna. Il finanziamento dell’Autorità Portuale si aggira intorno ai 5 milioni di euro, e i lavori potrebbero avere inizio a partire dal 2022.

L’Accordo è stato firmato dal Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale, Daniele, Rossi, dal Direttore Regionale dell’Emilia Romagna dei Vigili del Fuoco, Michele De Vincentis con l’intervento del Prefetto di Ravenna, Enrico Caterino, del Direttore Regionale dell’Agenzia del Demanio, Massimiliano Iannelli e dal Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale.