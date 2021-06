Casal Borsetti moto si scontra con auto, grave motociclista 20enne

Altro incidente grave in via delle Maone a Casal Borsetti questa mattina alle 9.20, anche questa volta lo scontro è avvenuto tra una auto, una Fiat Multipla condotta da un uomo e una moto, una Yamaha condotta da un giovane del posto di circa 20 anni, la dinamica è al vaglio della polizia Locale di Ravenna, la Multipla andava verso il ponte di Casal Borsetti sud, quando ha girato a sinistra per immettersi nel parcheggio di Marina di Porto Reno, all’altezza del distributore, da dietro è giunta la moto forse in sorpasso. L’impatto è stato violento. Il motociclista è stato visitato prima dal medico dell’ambulanza medicalizzata del 118, che ha poi chiamato l’Elicottero per il ricovero al Bufalini, in quanto colpito da diversi traumi, illeso il conducente.