Il 28 agosto scorso, il Cap. Ambrogio MAGGIO, ha assunto il Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Ravenna, dopo il trasferimento del Cap. Flavio RABITI, destinato ad altro prestigioso incarico presso il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Bologna.

Il Cap. MAGGIO ha un’esperienza più che trentennale nell’Arma, anche in Reparti a vocazione esclusivamente investigativa. Quale sottufficiale, per una decina di anni ha retto il Comando della Stazione CC di San Martino in Lupari (PD) e per 13 anni è stato in servizio alla Sezione Anticrimine di Padova. Nominato Sottotenente nel 2018, ha frequentato il corso presso la Scuola Ufficiali di Roma, al termine del quale è stato destinato al Comando del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Thiene (VI) dove, ha retto, negli ultimi sette mesi anche il Comando della Compagnia, distinguendosi per aver condotto numerose attività investigative che hanno consentito di disarticolare gruppi criminali dediti ai reati contro il patrimonio e contro il traffico di sostanze stupefacenti.