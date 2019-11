Lugo: Unieuro assaltato da una banda di ladri, sfondano saracinesca con SUV e scappano col bottino

Stanotte una banda di ladri professionisti, almeno 6 persone, sono entrati dall’ingresso laterale dell’Unieuro di Lugo. Il gruppo di malviventi, a bordo di un SUV rubato, ha fatto irruzione nel negozio portando via, in pochi minuti, 20mila euro di merce, tra tablet, computer e altri dispositivi tecnologici.

Il mezzo di trasporto utilizzato, un SUV, è diventato lo strumento con cui la banda è entrata all’Unieuro. Il guidatore ha puntato la zona posteriore del negozio, dove era collocata la saracinesca rinforzata, e in retromarcia ha dato alcuni colpi alla saracinesca stessa riuscendo a sfondarla con il veicolo. Una volta all’interno della struttura, quest’ultima è stata presa d’assalto e i ladri hanno prelevato tutto quello che potevano, caricando il SUV di merce varia, sempre in pochissimi minuti. Nel momento in cui il gruppo di delinquenti si è ritenuto soddisfatto del bottino, con lo stesso SUV è uscito dall’Unieuro, attraversando nuovamente la saracinesca ormai danneggiata, per darsi, infine, alla fuga. I Carabinieri sono arrivati in pochi minuti ma ormai la banda era lontana.