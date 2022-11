Si è svolta, domenica 20 novembre a Modena, la seconda delle tre tappe previste del Campionato Regionale Assoluto Boulder, gara che, come la precedente, è stata aperta anche ad eventuali richieste di partecipazione da parte di atleti fuori regione. Folta pertanto la schiera dei climbers ai nastri di partenza con 42 atleti nel maschile e 22 atlete nel femminile. Proprio dal femminile sono arrivate le conferme più importanti per la nostra provincia con la appena quattordicenne Sara Strocchi, in forza all’Istrice Ravenna, che ha chiuso la gara al secondo posto dietro Giulia Previtali di Climberg ASD Bergamo. Nella classifica regionale assoluta per Sara però si tratta di una prima posizione che va a replicare esattamente quanto accaduto nella prima gara di un paio di settimane fa a Ferrara, lanciandola pertanto saldamente al comando del ranking Emilia Romagna. Ottima anche la prestazione di Sara Arcozzi che chiude al quarto posto (il terzo in regione) e che pertanto tallona la compagna di squadra Sara Strocchi nel ranking assoluto regionale. Altri due buoni piazzamenti sempre nel femminile vengono dalle altre due atlete ravennati Caterina Pazzaglia, settima, e Giulia Asirelli, decima.

Nel maschile da sottolineare la buona prestazione di Ernesto Placci della Carchidio Strocchi Faenza che chiude all’ottavo posto, sfiorando di poco l’obiettivo di entrare tra i sei finalisti, mentre chiudono più distanti dalla vetta gli altri due faentini che erano ai nastri di partenza ovvero Federico Bruni e Giorgio Chiari.