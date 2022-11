Da mercoledì 23 a mercoledì 30 novembre sono in programma i lavori di manutenzione del tappeto stradale in alcune vie della città. Questo il calendario della programmazione:

23 novembre – tratto di via Ballardini e parcheggio via Renaccio nelle vicinanze del semaforo del Ponte Rosso

24 e 25 novembre – ripristini in tre tratti di viale Assirelli, la circonvallazione

28 novembre – via dell’Ombrello e tratti di via Cavaliera

29 e 30 novembre – tratti di via Cavaliera e di via Ramona

Durante gli interventi in via Ballardini e viale Assirelli la viabilità rimarrà aperta al transito e gestita con movieri e segnaletica temporanea di cantiere.

Invece in via dell’Ombrello, via Cavaliera e via Ramona, durante i lavori rimarranno chiuse.

Nelle strade oggetto degli interventi saranno installati i preavvisi di lavori e le deviazioni.

Le modifiche alla viabilità verranno indicate in prossimità dei tratti sottoposti a intervento attraverso la segnaletica temporanea di cantiere.

In caso di maltempo potrebbero essere modificate le date di esecuzione lavori.