Parcelle notarili e costi relativi alla costituzione d’impresa, redazione del progetto d’impresa, consulenza specialistica nelle aree del marketing, della logistica e della produzione, del personale e della contrattualistica, analisi di mercato ed implementazione del sito Internet aziendale. Sono questi alcuni dei temi promossi dai nuovi Bandi approvati dalla Giunta della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna per la creazione, lo sviluppo e la competitività di imprese giovanili. Sostenere e valorizzare, questo l’obiettivo della massima istituzione economica del territorio, i progetti migliori, garantendo ai giovani aspiranti imprenditori il supporto tecnico, formativo e finanziario per mettersi in proprio e favorire l’occupazione giovanile stabile attraverso nuove assunzioni a tempo indeterminato. L’iniziativa, rivolta a tutti i settori dell’economia ferrarese e ravennate, fa parte di un più ampio progetto di sostegno all’imprenditorialità giovanile che prevede un “pacchetto” di azioni nel campo della formazione, del credito, della innovazione e della internazionalizzazione. Non mancherà, inoltre, un lavoro di analisi e di sperimentazione per attività di spin-off, così come l’ulteriore valorizzazione dei punti di assistenza distribuiti sul territorio presso le associazioni di categoria per ottenere informazioni e test di auto-valutazione, accessibili comunque anche via internet.

“Vogliamo sostenere le nostre ragazze ed i nostri ragazzi nella costruzione del proprio progetto di vita personale e di impresa, anche attraverso la valorizzazione e il potenziamento della rete dei servizi già presenti sul territorio. Andiamo verso una società che, per diversi aspetti, sarà differente da quella che abbiamo conosciuto, ma non dobbiamo temere di innovare, di misurarci con nuove sfide, di creare nuove connessioni per mettere in rete la qualità e il talento, progettando e guidando il cambiamento”. Così Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna, che ha aggiunto: “Ascolto, coinvolgimento, partecipazione, equità e inclusione: è quello che abbiamo voluto e che abbiamo stabilito come cardini del nostro Piano straordinario, destinando uno stanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro in 3 anni, a interventi concreti e finanziamenti che possano potenziare le aspirazioni presenti e future delle nuove generazioni.”

“Abbiamo bisogno più che mai dei giovani, della loro speranza e della loro capacità di cogliere il nuovo. Investire sui giovani, scommettere sui giovani, chiamarli a fare la propria parte e dare loro adeguate opportunità è la sfida decisiva. L’incontro fra generazioni, la trasmissione delle esperienze, l’investimento di fiducia sui più giovani – ha sottolineato Paolo Govoni, vice presidente della Camera di commercio –rappresentano momenti preziosi di una società che vuole essere dinamica e giusta, capace di tenere insieme i valori fondativi e la necessaria spinta al futuro”.

Tornando ai Bandi della Camera di commercio, che prevedono apposite premialità alle aziende in possesso del rating di legalità e femminili, il contributo massimo, riconoscibile nella misura del 60% delle spese sostenute, sarà di 4.000 euro nel caso della creazione di nuove imprese e di euro 2.500,00 nel caso di progetti a sostegno alla competitività. I bandi e i moduli per la presentazione delle domande sono scaricabili dal sito della Camera di commercio di Ferrara e Ravenna www.fera.camcom.it, al quale si rinvia per le informazioni di dettaglio.