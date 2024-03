Il Faenza Calcio vince 1-0 con il Bakia Cesenatico allo stadio “Moretti” grazie al gol di Lucarelli, e reagisce così alla sconfitta nel turno infrasettimanale con la capolista Sampierana. I biancoazzurri di Vezzoli riscattano anche la sconfitta subita all’andata in casa da parte dei giocatori del duo composto dall’allenatore tesserato Faedi e dall’assistente stratega Benedetti.

Il campo pesante per la pioggia ha condizionato la gara e lo spettacolo. Il primo vero tiro in porta è di Lorenzini, il guizzante attaccante del Bakia, che si invola lanciato sul filo del fuorigioco e cerca di battere Ruffilli in uscita con un pallonetto che passa due metri sopra la traversa.

Al 40’ Bracci si presenta al tiro da 20 metri, ma Ruffilli è attento e para a terra. Allo scadere del primo tempo su calcio di punizione dal limite concesso per fallo su Lucarelli di Polini, ammonito nell’occasione, Gjordumi prova la botta forte, ma la conclusione è centrale e facile la parata di Fabbri.

La ripresa si apre con una fiammata del Bakia firmata da Giunchi che, da fuori area, lascia partire un bolide che manda il pallone all’incrocio dei pali.

Il Faenza passa poco dopo. Azione irresistibile di Tuzio che va sul fondo e dalla sinistra mette al centro un perfetto cross che scavalca il portiere Fabbri e trova pronto all’appuntamento Lucarelli che di testa centra il bersaglio e sigla l’undicesimo sigillo in campionato 0-1

Nella ripresa, la reazione del Bakia Cesenatico è rabbiosa e sempre spinta sulla velocità. Al 14’ Qatja dalle retrovie imbecca Bracci che si invola, ma viene anticipato con un intervento da applausi da De Marco al momento del tiro. La palla prosegue la sua corsa e tocca il palo esterno prima di finire sul fondo.

Due minuti dopo ancora Bracci lanciato in profondità in area da lungo traversone tira di prima intenzione, ma Ruffilli è bravo in uscita a opporsi e deviare in angolo.

Il Faenza, che non ha particolari problemi poi a controllare la gara, cerca di pungere in ripartenza. Bertoni effettua un lungo lancio che trova la spizzata di testa di Bagnolini per Lucarelli che conclude con prontezza ma trova Fabbri pronto in uscita.

Domenica 17 marzo il Faenza, ora secondo in classifica dietro la Sampierana e davanti Cattolica e Fratta, attende allo stadio “Bruno Neri” il Verucchio allenato dall’ex giocatore biancoazzurro Davide Nicolini, tra i protagonisti della promozione in C2 nel 1998. All’andata finì 4-4, risultato pirotecnico con il Faenza ridotto in dieci e raggiunto, ma poi in grado di resistere e conquistare il pari.

Bakia Cesenatico – Faenza 0-1

Bakia Cesenatico: Fabbri, Fr. Nava, Giunchi, Polini, Fiaschini, Lessi (32’ st Forti), Qatja, Guagneli (17’ st Zeqiraj), Lorenzini, Bracci, Carozzo (27’ st Zavatta). A disposizione: Tommaselli, Bocchini, Fe. Nava, Fusi, Ambrosini, Lombardi. All. Faedi – Benedetti

Faenza: Ruffilli, De Marco, Gimelli, Gabrielli, Manaresi (16’ st M. Albonetti), Bertoni (40’ st Karaj), Marocchi (24’ st Pezzi), Benini (10’ st Bagnolini), Lucarelli (31’ st Emiliani), Gjordumi, Tuzio. A disposizione: Bertini, S. Albonetti, Zani. All. Vezzoli

Arbitro: Belelli di Finale Emilia

Reti: 8’st Lucarelli

Note

Ammoniti: Polini, Lessi; Gimelli, Benini, Tuzio, Gabrielli