Burattiniinrete: cento spettacoli gratuiti per le famiglie da Forlì a Reggio Emilia

Tre rassegne estive dedicate ai burattini si mettono in rete per formare un grande calendario emiliano.romagnolo dedicato al teatro di figura e agli spettacoli per le famiglie. Sono 102 gli appuntamenti che rientrano all’interno di Burattiniinrete Emilia-Romagna. 34 le compagnie coinvolte. I primi spettacoli sono iniziati la scorsa settimana in Emilia e nell’arco delle prossime settimane arriveranno anche in Romagna e in provincia di Ravenna.

Alla base di Burattiniinrete ci sono tre rassegne consolidate nel corso degli anni: Baracca e Burattini, organizzato da Associazione 5T nella provincia di Reggio Emilia, Burattini & Figure organizzata da Teatro del Drago nelle provincie di Ravenna e Forlì-Cesena e Burattini d’estate, a cura di I Burattini della Commedia nella provincia di Modena. Il progetto è nato nel 2020, durante la pandemia, e continua ancora oggi con l’obiettivo di promuovere la mobilità del pubblico, così come la condivisione di pratiche artistiche e organizzative orientate allo sviluppo e alla valorizzazione della proposta culturale per il territorio, cogliendo le potenzialità dell’unione e della condivisione di buone pratiche, nel dialogo tra territori diversi.