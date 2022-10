Anche per il 2022 Brisighella rinnova l’adesione alla “Camminata tra gli olivi”, giunta quest’anno alla sesta edizione. Domenica 30 ottobre i partecipanti avranno la possibilità di passeggiare lungo il Sentiero dell’Olio alla scoperta degli areali olivicoli tipici delle colline brisighellesi.

L’iniziativa è promossa dall’associazione nazionale Città dell’Olio, e a Brisighella realizzata in collaborazione con Coop. Terra di Brisighella e Pro Loco Brisighella, con il sostegno del Comune di Brisighella.

Partenza alle 9.00 dal Borgo di Brisighella con visita al negozio di prodotti tipici locali per poi attraversare la via degli Asini in direzione del Museo Geologico all’aperto del Monticino. Si proseguirà poi addentrandosi all’interno del Parco della Vena del gesso Romagnola fino alla pieve di Rontana e da qui discesa verso via Valloni, tra piantagioni di ulivo che risalgono a centinaia di anni fa. Fermata successiva presso la Pieve di San Giovanni in Ottavo, per poi arrivare alla sede della Cooperativa Agricola Brisighellese, centro nevralgico della produzione dell’olio extravergine DOP. Al termine della passeggiata è prevista una degustazione guidata a cura del Dott. Franco Spada, anima storica della cooperativa, Presidente consorzio tutela olio Brisighella DOP ed esperto assaggiatore ed oleologo.

Lunghezza percorso: 7 km

Partenza ore 9.00 da Via Porta Gabolo, 8 (Brisighella)

Info e prenotazioni: commerciale@brisighello.net – 0546 81103

L’evento è organizzato in collaborazione con Pro Loco Brisighella nell’ambito della Sagra dell’agnellone e del castrato di Brisighella e con il sostegno della Cooperativa Agricola Brisighellese.