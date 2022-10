“Capacità di rinnovamento e continuità generazionale caratterizzano sicuramente la storica Pizzeria DA MARIO di Riolo Terme che da 50 anni e da 3 generazioni rappresenta un punto di riferimento di eccellenza della ristorazione collinare del comprensorio faentino.

Mario Merlini avviò l’attività di bar e pizzeria nel 1972 insieme alla famiglia, compreso il giovane pizzaiolo Giuseppe che gli è poi succeduto, affiancato dalla moglie Rita, sommelier e dalle figlie. Impresa letteralmente familiare che oggi è condotta da Elettra Merlini.

Il ristorante pizzeria si è sempre più negli anni orientato a una cucina di valorizzazione dei prodotti locali e delle eccellenze enogastronomiche del territorio. Vengono privilegiate sia in cucina che in pizzeria materie prime stagionali e locali.

Nel forno a legna si cuociono pizze napooletane e al tegamino lavorate con lievito madre vivo e farine pregiate macinate a pietra, con la possibilità di assaggiare diversi tipi di impasto. Grande attenzione viene riservata agli accostamenti con oli extravergini di oliva e con vini e birre rigorosamente artiginali e del territorio.

Confesercenti Faenza si congratula e si complimenta per il traguardo raggiunto dei 50 anni di attività della Pizzeria Da Mario e per la continuità generazionale, oggi per nulla scontata. Complimenti a Elettra per la determinazione e la passione che mette nel suo lavoro, dando seguito all’azienda fondata dal nonno, associata Confesercenti fin da allora.

La famiglia Merlini e lo staff nella serata di martedì 18 Ottobre hanno condiviso con cittadini e clienti i festeggiamenti per l’importante traguardo offrendo una degustazione di pizze presso la Pizzeria.

All’evento hanno partecipato anche il Sindaco di Riolo Terme, Federica Malavolti, e una delegazione di Confesercenti Faenza.”