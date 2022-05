Prosegue il ciclo di appuntamenti volto a scoprire i VITIGNI MINORI del nostro meraviglioso paese.

Questa volta ci spostiamo in Alto Adige per approfondire la conoscenza del vitigno della SCHIAVA, come sempre accompagnati in questo viaggio dal nostro Piero Fiorentini docente Slow Food e collaboratore della guida Slow Wine, che senza eccedere in particolari elucubrazioni gustative, tramite il vino, ci farà conoscere la storia e la cultura che sta dietro questo varietà coltivata di vite. Saremo ospiti da Frankie Fiorentini che per l’occasione ci preparerà un paio di piatti e l’evento è organizzato con la preziosissima collaborazione della condotta di Slow Food Godo e Bassa Romagna.

Per l’occasione degusteremo 4 vini provenienti tutti da cantine presenti nella guida Slow Wine:

– CANTINA DI BOLZANO: St. Magdalener Huck Am Bach 2020

– LOACKER: St. Magdalener Morit 2020

– CANTINA CONVENTO MURI-GRIES: Santa Maddalena Classico DOC 2021

– CASTEL SALLEGG: Bischofsleiten DOC Alto Adige Lago di Caldaro Scelto Classico Superiore

Ai 4 vini in degustazione saranno abbinati due piatti preparati dalla chef di Frankie Candida Visaggi:

– gnocchetti di pane con burro all’acciuga, salsa al limone candito e prezzemolo

– filetto di manzo marinato alle erbe di montagna