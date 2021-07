Entra nel clou l’estate a Brisighella, con tante iniziative pensate per condurre grandi e piccini alla scoperta del fascino del Borgo medievale. Il contenitore «Brisighella ti sorprende» ha preso il via il 15 luglio con un evento dal titolo Brisighella di gusto, Brisighella da mangiare, che verrà replicato anche i giovedì 12 agosto e 9 settembre alle 18. La visita al suggestivo Borgo di Brisighella, uno dei Borghi più belli d’Italia, farà conoscere ai partecipanti origini, prodotti e storia del territorio, per concludersi con la cena in uno dei più suggestivi ristoranti del centro storico e nella sua sala scavata nel gesso.

Brisighella by night è il secondo evento della rassegna, in programma nelle serate di giovedì 22 luglio, 19 agosto e 16 settembre, con ritrovo alle 21. Approfittando della suggestione delle luci della sera, si andrà alla scoperta della toponomastica del Borgo, delle sue vie e della sorprendente Via degli Asini.

Venerdì 30 luglio e 27 agosto protagonista sarà uno dei prodotti più pregiati con Il sentiero dell’olio, Brisighella e il Brisighello, escursione guidata al sentiero dell’olio, dal frantoio Cab ai punti più rilevanti della storia di Brisighella e del suo olio. Chiuderà il programma la degustazione dell’olio extravergine di Brisighella Dop accompagnato da un calice di vino.

Il Borgo segreto è il titolo della quarta proposta, in calendario mercoledì 4 agosto e 1° settembre alle 20.30. Protagonisti saranno i segreti che si celano dietro agli affascinanti toponimi delle vie del Borgo, in una caccia al tesoro adatta alle famiglie.