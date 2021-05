Piazzale del mercato, parco della pace, parcheggio Coop Teodorico, parcheggio Self, parcheggio Mc Donald, a turno sono i protagonisti del degrado ambientale dovuto a rifiuti di vario tipo come escrementi organici, vestiti sporchi, avanzi di cibo, lattine, bottiglie pannolini sporchi ecc ,ogni volta che sono presenti gli ormai noti camper Rom; situazione che segnaliamo da anni.

Nella zona mercato le reti di recinzioni delle scuole sono recise per poter accedere ai giardini e alle zone sportive; l’incuria del verde nella piazza del mercato favorisce le azioni di invasione delle scuole attraverso i varchi creati nelle reti.

La popolazione Ravennate è stufa di subire questa situazione di degrado e di poca sicurezza che si protrae ormai da anni ed è incredibile come l’attuale giunta non sia riuscite a mettere in atto provvedimenti che sanciscano finalmente la fine di questo disagio continuo.