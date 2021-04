Bassi (Malattie Infettive): “Rari i casi di nuova infezione dopo la vaccinazione”

Continuano a diminuire i ricoveri per coronavirus negli ospedali ravennati. La conferma è arrivata in questi giorni anche dal dottor Paolo Bassi, direttore dell’Unità Operativa di malattie infettive dell’ospedale di Ravenna, invitato dal sindaco di Ravenna Michele de Pascale al consueto aggiornamento con il mondo sanitario dedicato alla pandemia. Lo stesso reparto di malattie infettive del Santa Maria delle Croci si è svuotato, anche se comunque in ospedale persistono casi di persone ricoverate a causa del covid. Ora l’attenzione si sposta sulla campagna vaccinale e sulla possibilità di rinfezione dopo il vaccino, un tema sul quale stanno arrivando le prime evidenze scientifiche.