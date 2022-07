Nuovi accordi con i medici di famiglia. Cosa cambierà negli ambulatori ?

Il nuovo accordo in Emilia-Romagna porterà ad una piccola rivoluzione nel lavoro dei medici di medicina generale e, si spera, negli ambulatori. Meno tempo da dedicare al lavoro burocratico, un team di lavoro più nutrito e più tempo per i pazienti, questo, riassumendo, il significato del nuovo accordo regionale siglato dalla Regione e dai sindacati (FIMMG, SNAMI e Federazione CISL Medici): più pazienti, più contributi per l’assunzione di infermieri e amministrativi e maggior sostegno ai giovani medici in formazione.

Per i sindacati si può parlare di una sorta di riconoscimento del lavoro svolto durante l’emergenza pandemica, quando i medici di famiglia furono chiamati a gestire la stragrande maggioranza delle persone che avevano contratto il coronavirus, con la collaborazione delle Usca. Ma cosa cambierà effettivamente negli ambulatori ?