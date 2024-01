Una prestazione dai due volti non permette ai Blacks di vincere in casa di Mestre e di iniziare il girone di ritorno nella maniera miglire. Ora per i faentini ci saranno due gare casalinghe consecutive a cominciare da quella di domenica 21 con la Virtus Padova.

I Blacks giocano un ottimo primo tempo e con la difesa e l’aggressività passano a condurre dopo pochi minuti (13-12), allungando con Aromando alla fine del primo quarto sul 17-12. Tre triple consecutive e un canestro da sotto di Papa regalano il 30-21, vantaggio che arriva sul 42-30 all’intervallo.

Poi però qualcosa si inceppa e la Gemini inizia ad imporre il proprio ritmo. In poco più di tre minuti piazza un break di 13-2 arrivando sul 43-44, ma i Blacks riescono a rispondere con Siberna e Pastore e al 30’ sono comunque avanti 43-38. Il sorpasso dei veneti arriva nell’ultimo quarto grazie a Smajlagic che porta i suoi sul 63-55, un parziale figlio anche dei soli due punti segnati dai Raggisolaris nei primi cinque minuti. È proprio l’ala croata a chiudere i conti con la tripla del 71-59, facendo calare in anticipo il sipario sul match.

Gemini Mestre – Blacks Faenza 77-65



GEMINI MESTRE: Smajlagic 28, Bocconcelli, Mazzucchelli, Pellicano 5, Zinato ne, Morgillo 8, Perin 6, Lenti 11, Sebastianelli 6, Caversazio 13, Zampieri ne, Bizzotto ne. All.: Statua

BLACKS FAENZA: Galassi 8, Papa 6, Siberna 5, Vico 13, Naccari ne, Poggi 2, Petrucci 4, Aromando 9, Tomasini 2, Pastore 16. All.: Lotesoriere

Arbitri: Zancolò – Spinello

NOTE. Parziali: 12-17; 30-42; 48-53. Tiri da 2: Mestre: 14/36, Faenza: 20/38; Tiri da 3: Mestre: 12/24, Faenza: 7/31; Tiri liberi: Mestre: 13/15, Faenza: 4/8; Rimbalzi: Mestre: 37, Faenza: 42.