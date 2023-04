Torna la magia di Harry Potter alla Rocca di Bagnara di Romagna: sabato 29 aprile dalle 15 in poi una nuova appassionate avventura per bambini, ricca di mistero ed enigmi da risolvere, dal titolo «Le spire di Salazar».

È stato rinvenuto un antico artefatto. Si tratta con tutta probabilità della bacchetta perduta di Salazar Serpeverde. Il ritrovamento coincide con un fatto increscioso. Un alunno Tassorosso sotto l’influsso di una maledizione senza perdono ha modificato l’incantesimo meteorologico, facendo piovere sangue e urlando frasi sconnesse. Dopo di che ha perso i sensi: da qui inizia l’indagine delle squadre partecipanti.

Ogni squadra sarà supervisionata da un mago della scuola che farà una introduzione e guiderà i partecipanti nei vari giochi. Lungo il percorso, che si dirama per tutto il castello, ci saranno prove magiche di diverse discipline: superandole si otterranno degli indizi per completare il mistero che avvolge la bacchetta di Salazar.

Per iscriversi è necessario inviare una mail a prenotazioni@associazionecreativa.it. Il costo per partecipante è di 15 euro per gruppi pari o superiori alle quattro persone. Per gruppi inferiori il costo è di 18 euro a testa. Il pagamento verrà fatto in contanti direttamente sul posto. Gratuito per over 65, disabili, minori o compresi nei 5 anni.

Per l’occasione nel pomeriggio la Rocca sarà accessibile solo ai prenotati.