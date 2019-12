Domenica 5 gennaio alle ore 10.30,Casa delle donne di Ravenna, il primo appuntamento del 2020 del ciclo “Pioniere”-storie di donne che hanno cambiato il mondo.

Questa volta i bambini e le bambine potranno incontrare dal vivo Daria Dall’Olio, astrofisica ravennate ,da anni al lavoro in Svezia per uno studio su una stella lontana 7000 anni luce.

Bambine e bambini avevano conosciuto la scienziata in ottobre, quando dalla Casa delle donne ci eravamo collegate via Skype con lei, in occasione della narrazione su Margherita Hack.

Daria Dall’Olio, oltre alle ricerche scientifiche, ha inventato anche “Costellazione manga”, progetto rivolto a ragazzi e ragazze per divulgare l’astrofisica.

Dunque appuntamento a domenica 5 Gennaio ore 10.30 per scoprire scienziate stellari e farci raccontare i segreti dello spazio dalla voce di Daria Dall’Olio.

Le Pioniere proseguiranno Domenica 23 Febbraio con un nuovo appuntamento: Virginia Woolf