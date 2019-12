Ufficializzato il programma per la Nott de’ Bisò 2020, la manifestazione conclusiva del palio del Niballo, per molti il capodanno faentino, con il grande fantoccio raffigurante Annibale che simboleggia le avversità dell’anno appena passato, bruciate in un grande rogo come segnale di buon augurio per l’anno appena iniziato.