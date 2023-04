Continua la disputa legale attorno al campeggio di Lido di Classe. Pro Loco preoccupata

Continua a colpi di ricorsi la disputa legale per la gestione del camping di Lido di Classe. L’apertura del campeggio, attesa dal 2017, è stata fissata per l’8 maggio da parte della società Camping Lido di Classe, che in questi mesi ha riqualificato l’area. Tuttavia l’Iris Park ha presentato ricorso al Consiglio di Stato e ora chiede la riassegnazione della concessione. Spettatore dell’intera questione è la località, e la sua Pro Loco, che da anni chiede la riapertura dell’area turistica e di risolvere diverse problematiche: strade e marciapiedi dissestati, giochi per bambini malandati nelle aree verdi, il passaggio a livello, parcheggi insufficienti, l’assenza dell’area camper