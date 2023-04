Giancarlo Merendi confermato all’unanimità alla guida dell’Associazione Pensionati Coldiretti Ravenna. Nato a Ravenna nel 1946, titolare insieme ai figli di una azienda ad indirizzo misto, sementiero e cerealicolo, nelle campagne tra Mezzano e Alfonsine, Merendi è stato eletto dai vertici provinciali e dai rappresentanti dell’Associazione Pensionati nominati in ogni Sezione. L’Assemblea elettiva, svoltasi presso l’Agriturismo Martelli di Borgo Montone di Ravenna, ha poi nominato i due Vice Presidenti, Giorgio Mazzotti e Aredamo Sangiorgi, e gli ulteriori 12 componenti del Consiglio Direttivo (Graziello Alvisi, Angelo Zoli, Fiorenzo Rivalta, Roberto Conti, Angelo Minguzzi, Alcide Marconi, Argentina Caravita, Bruno Guadagnini, Dante Verna, Renzo Liverani, Luigi Babini, Adriano Pederzoli).

“Questa conferma all’unanimità mi riempie di orgoglio – il primo commento del Presidente Merendi dopo la nomina – e mi responsabilizza ulteriormente al fine di proseguire con grande impegno nell’opera di sostegno da parte dei pensionati alle battaglie di Coldiretti per la difesa e promozione dell’agricoltura italiana, in primis quella contro il cibo sintetico che minaccia il futuro dell’agricoltura e quindi dei giovani coltivatori. Ovviamente, ha proseguito rivolgendosi alla platea, ci concentreremo nella difesa dei diritti e delle istanze degli agricoltori in pensione con l’obiettivo di essere sempre una parte attiva, forte e vitale all’interno di Coldiretti Ravenna”.

L’Assemblea si è svolta alla presenza dell’Assessore comunale con delega a Partecipazione e Legalità Igor Gallonetto, del Vice Prefetto Pierluca Castelli e del Commissario della Questura di Ravenna Marco Famiglini, Dirigente dell’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico che ha relazionato agli oltre cento coltivatori presenti sul tema della sicurezza pubblica e della prevenzione con un focus specifico sul rischio truffe e furti, fenomeni che purtroppo vedono sempre più spesso nel ruolo di vittime le fasce deboli della società e in particolare gli anziani.

“L’Assemblea Pensionati – ha poi affermato il Direttore di Coldiretti Ravenna, Assuero Zampini – rappresenta da sempre un momento di condivisione e riflessione, ma anche un’occasione per approfondire temi fondamentali come, appunto, quello della sicurezza, da quella alimentare che interessa da vicino tutti noi consumatori, a quella urbana, e al riguardo ringrazio Prefettura e Questura per la disponibilità e vicinanza dimostrata. Da ultimo – ha concluso – voglio rimarcare l’importanza e il ruolo dei pensionati all’interno della famiglia e dell’azienda agricola, “risorse fondamentali per aiutare le nuove generazioni ad affrontare e superare le difficoltà che il comparto agricolo sta vivendo”.