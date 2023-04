In occasione della Giornata della visibilità lesbica, che ricorre oggi, domani, giovedì 27 aprile, alle 18 alla Rocca Brancaleone è in programma un incontro pubblico dedicato al tema “GenerAzioni Femministe: Dialoghi su femminismo, lotta lesbica e stereotipi”. Si tratta di una delle azioni previste nel progetto del Centro antidiscriminazioni Lgbti+, servizio del Comune di Ravenna realizzato grazie a un finanziamento del dipartimento delle Pari opportunità della presidenza del Consiglio dei ministri – Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali). La conferenza è organizzata insieme ad Arcigay Ravenna.

Le protagoniste saranno Catarina Ferreira Gonçalves, Letizia Belli e Natascia Maesi, attivista transfemminista e presidente nazionale di Arcigay, donne che formano un simbolico cerchio composto da femministe di tre generazioni e che parleranno di femminismo, di lotta lesbica, di stereotipi di genere e di tanto altro. La conversazione sarà moderata da Ciro Di Maio, coordinatore del Centro antidiscriminazioni Lgbti+ e presidente Arcigay Ravenna.

Sarà un’opportunità importante per parlare di femminismo, di lotta lesbica, dello sviluppo di questi movimenti nel corso della storia, della loro intersecazione, ma anche dei punti di scontro e criticità. Si parlerà di stereotipi di genere, della loro infondatezza, e di come purtroppo ancora oggi rappresentino uno strumento di discriminazione nella nostra società per le donne di tutte le età.