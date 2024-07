Del festival agostano di Bagnacavallo spiega l’essenza il direttore artistico Michele Antonellini: «Un territorio. La sua gente. Che, per noi, è quella che lo abita, ma anche quella che l’attraversa. E quella che ci lavora. Poi c’è la cultura. Che si mangia e fa mangiare (tanto il pane quotidiano quanto quello – non meno prezioso – dell’intelletto). Sono gli ingredienti che occorrono per ottenere un festival. Come questo, dedicato a Bagnacavallo. Un festival che viene realizzato grazie a un manipolo di volontari, al sostegno economico di qualche associazione e di parecchie aziende piccole-medie-grandi, al supporto del Comune. Appuntamenti culturali – conclude Antonellini – per chi resta in città nel mese di agosto e per chi viene a trovarci dai vicini luoghi di vacanza.»

I cinque spettacoli, in programma nel chiostro dell’ex convento di San Francesco, prenderanno il via martedì 6 agosto con il quintetto di Rossana Casale che proporrà il concerto jazz “Almost Blue”, per appassionati del genere ma anche per neofiti. Accanto a Casale ci saranno Carlo Atti al sax tenore, Luigi Bonafede al pianoforte, Alessandro Maiorino al contrabbasso ed Enzo Zirilli alla batteria.

Dopo Joni, Rossana Casale torna al jazz con un nuovo album e tour intitolato “Almost Blue”, un progetto concept incentrato sul colore blu e sui brani, le parole che il jazz ha dedicato al suo significato più profondo.

Il festival proseguirà l’8 agosto con l’arpista Vincenzo Zitello, il 22 agosto con il duo composto da Silvio Zalambani e Federico Lechner e il 27 con uno spettacolo di prosa delle attrici del Teatro Due Mondi per chiudersi il 30 con il festival il trio di Ambrogio Sparagna.

Gli spettacoli, che avranno inizio alle 21, in caso di maltempo si terranno al Teatro Goldoni.

L’ex convento di San Francesco è in via Cadorna 14.

Ingresso agli spettacoli, posto unico non numerato: 6 agosto 15 euro; 30 agosto 13 euro; 8, 22 e 27 agosto 10 euro – gratuito per i minori di 18 anni.

Prevendita on-line www.vivaticket.com : i biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati attraverso il circuito Vivaticket (dal sito www.bagnacavallofestival.it si possono raggiungere direttamente le singole pagine dello spettacolo desiderato).

Prenotazioni al cellulare / WhatsApp 348 6940141.

Biglietteria serale sul posto dalle 20.

Per quanto riguarda invece le “Passeggiate con racconti”, Mario Maginot Mazzotti condurrà anche quest’anno alla scoperta delle storie di Bagnacavallo: venerdì 9 agosto: Vicende e ornamenti di due chiese; martedì 20 agosto: I palazzi del potere locale; mercoledì 28 agosto: Il “fiume” di Bagnacavallo. La partecipazione alle passeggiate è a offerta libera con prenotazione obbligatoria sempre al cellulare / WhatsApp 348 6940141; massimo 60 persone a serata.

“Bagnacavallo gente e lavoro” è infine il titolo della mostra, diffusa nelle vetrine dei negozi e attività bagnacavallesi dal 6 al 30 agosto, sul tema 2024 scelto dal Comune “Il paesaggio umano”. Il fotografo Diego Bracci presenta una serie di scatti di persone ritratte nel loro ambito lavorativo, fornendo uno spaccato della vita economica cittadina tra passato e presente.

La rassegna è ideata e organizzata dall’Associazione culturale Controsenso con il contributo e la collaborazione del Comune di Bagnacavallo e il patrocinio della Regione Emilia-Romagna.

Associazioni partner: Amici di Neresheim, Associazione Comunicando, Associazione musicale Doremi, Auser, Avis, Bagnacavallo fa Centro, Circolo Arci Casablanca, Pro Loco.

Direzione artistica: Michele Antonellini.

L’immagine del festival è di Anna Lisa Quarneti in arte PikiI.

Dal sito dedicato www.bagnacavallofestival.it è possibile scaricare il pieghevole e il libretto del festival, disponibili in cartaceo all’Ufficio turistico del Comune e in molti altri posti.

Informazioni:

333 7981563