Incidente nel pomeriggio di mercoledì a Villa San Martino. Due persone ferite e trasportate in ospedale, dopo che un’auto è uscita di strada. Si tratta di un uomo e di una donna. L’episodio è avvenuto intorno alle 15.30, in via Pedergnana Superiore. L’auto, una Nissan Qashqai, si stava dirigendo verso Sant’Agata sul Santerno, quando la donna al volante ha perso il controllo della vettura, per cause al vaglio della Polizia Locale. La Nissan è quindi finita fuori strada, precipitando nel fosso a lato della carreggiata.

Per soccorrere i due occupanti sono arrivati i mezzi del 118, ambulanza ed elicottero, e i Vigili del Fuoco di Lugo, che hanno operato per liberare i due feriti dall’abitacolo della vettura. La ricostruzione dell’incidente spetta ora agli agenti della Polizia Locale della Bassa Romagna.