Fine settimana ricco di gare per A85. Società divisa su campi di gara indoor e seconda prova del campionato di società di cross.

Ad Ancona sabato alle gare indoor buoni risultati arrivano dalla nostra Sofia Tarozzi che sui 60hs eguaglia il suo primato personale di 9”20. Benissimo anche l’allieva Giorgia Battilani che con 9”34 segna il personale e il minimo di partecipazione per i campionati italiani di categoria. Le gare al Palaindoor proseguono anche domenica con i 60m, dove Carolina Alvisi e Zoe Fiorentini corrono nella stessa batteria in 7”90 e 7”92 e si qualificano entrambe per la finale 4, non corsa da Carolina per un piccolo risentimento muscolare, ma Zoe sì e chiude in 7”89.

Ottime notizie giungono da Castellarano, in provincia di Reggio Emilia, dove si son disputati i CDS di cross dalle categorie ragazzi a quelle master. Tanti bei piazzamenti individuali consentono alla categoria allievi di essere terzi nella classifica a squadre dopo due prove, mentre quella allieve quinta (vedi foto): entrambe le categorie sono quindi qualificate per la finale dei campionati nazionali di Cassino che si disputeranno il 9 e 10 marzo. Risultati che fino a qualche anno fa erano impensabili per la nostra società. Bene anche la classifica generale cadetti e cadette che raggiungono rispettivamente il secondo e il quinto posto dopo due prove.

Tra le master sempre tante buone prestazioni e vittorie per le nostre Signore della Corsa: bene le vittorie di Anna Spagnoli tra le F50, Susi Frisoni tra le F60 e Lucia Soranzo tra le F75. Bei secondi posti per Fiorenza Pierli, Nicoletta Pasello ed Eva Toccafondi. Terze invece Manuela Brasini e Gloria Venturelli. Tutti questi bei risultati e i tanti altri piazzamenti hanno permesso alla nostra squadra master di classificarsi seconda nella classifica generale, a soli 11 punti dalla prima squadra.