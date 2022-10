Fenix Faenza 3

Claus Volley Forlì 0

(25-13; 25-17; 25-14)

FAENZA: Alberti 11, Goni 8, Emiliani 5, Baldani 13, Gorini, Solaroli 6, Guardigli, Bertoni 1, Betti 5, Maines 3, Spada 3, Seganti (L1), Ronchi (L2), Scardovi ne,. All.: Manca

FORLI’: Stradaioli 2, Giunchi 1, Karaj 2, Zattini, Bertaccini 2, Monti 3, Ikenna 5, Altini, Esposito 5, Ugolini (L1), Sedioli (L2), Casadei ne., Marisi ne, Moretti ne, Cappelli ne. All.: Fresa

ARBITRI: Catanese – De Mare

NOTE. Punti in battuta: FA: 14; FO: 1; Errori in battuta: FA: 9, FO: 7; Muri: FA: 4, FO: 3.

La Fenix cala il tris. La squadra di coach Manca continua la sua marcia da imbattuta, regolando il Claus Volley con un netto 3-0. Il match è stato quasi sempre a senso unico con le padrone di casa che hanno mostrato maggiore cinismo nei momenti chiave della partita, conquistando ad inizio di tutti i set un buon vantaggio poi mantenuto e gestito fino alla fine.

Nel primo set le faentine rompono gli equilibri sull’8-8 andando sul 20-11 grazie ad un ficcante gioco di squadra, vantaggio poi amministrato fino al 25-13, mentre nel secondo la Fenix mette la freccia sul 13-8 volando sul 22-10, preludio al 25-17 di fine periodo. Il copione non cambia neanche nel terzo set. Dal 5-5 le manfrede si portano avanti 15-9 mantenendo sempre alta la concentrazione fino al 25-15.

“Abbiamo affrontato una squadra molto giovane – spiega coach Angelo Manca – una under 18 con alcuni elementi più esperti che in certi momenti si è mostrata un po’ acerba per tecnica e gioco. Sono convinto però che abbiano un ottimo potenziale e che con un tecnico esperto come Fresa siano destinate a crescere e a migliorare nel corso della stagione.

Per quanto riguarda noi, non abbiamo sempre brillato e abbiamo commesso qualche errore di troppo, ma con l’esperienza siamo riusciti ad aggiustare le situazioni ogni volta che le nostre avversarie provavano a metterci in difficoltà. Direi che tutte le giocatrici si sono ben comportate, ma vorrei fare una menzione speciale per Baldani che oltre ad essere stata la migliore realizzatrice è stata pericolosa in battuta realizzando molti ace e a muro”.

Nel prossimo turno la Fenix giocherà sabato 29 ottobre alle 17.30 in casa dell’Emanuel Riviera Volley Rimini.