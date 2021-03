Vittoria di carattere per la Fenix che deve sudare per regolare un’ottima US Rubierese nel recupero della prima giornata di ritorno. Le reggiane dimostrano infatti che la loro classifica non è veritiera e che hanno ottime qualità.

Pregi che si vedono soprattutto nel primo set, quando mettono in difficoltà la Fenix, vincendo la frazione 25-14, giocando ai limiti della perfezione. Il riscatto faentino è però immediato e arriva nella seconda frazione anche se il 25-19 finale è figlio di una rimonta dopo un avvio in salita. Combattuta è la terza frazione, vinta dalla Fenix 25-23 che poi domina nell’ultima imponendosi 25-15.

“Questa vittoria è molto importante dal lato caratteriale – sottolinea coach Maurizio Serattini -, perché non è facile reagire subito ad un primo set giocato sottotono per merito delle avversarie che ci hanno sovrastato in molti fondamentali. La squadra è stata brava a riordinare le idee e a saper soffrire nei momenti difficili per poi chiudere i conti nell’ultimo set.

Devo fare i complimenti a tutte, ma anche a Rubiera che sono convinto rialzerà presto la testa e recupererà posizioni in classifica”.

Nel prossimo turno la Fenix ospiterà la VTB Bologna domenica 28 marzo alle 17 (ultima gara del girone di ritorno), match che sarà trasmesso in diretta streaming sul canale You Tube della Pallavolo Faenza.

Classifica: Faenza*** 16; Calanca Persiceto*** 12; Ravenna** 11;; Fatro Ozzano**** 9; VTB Masi Pianamiele Bologna****** e US Rubierese*** 0. * gare da recuperare

Fenix Faenza US Rubierese 3-1 (14-25; 25-19; 25-23; 25-15)

FAENZA: Tomat 10, Casini 20, Alberti 6, Guardigli 11, Grillini 8, Baravelli 4, Melandri, Gorini, Taglioli 2, Emiliani, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2). All.: Serattini.

RUBIERA: Gjoni 4, Macchetta 5, Corsini, Baccarani, Baldelli 12, Morselli 6, Raineri 7, Rossi 6, Munari, Sandoni, Garuti (L). All.: Longagnani

Arbitri: Pentassuglia e Barabani