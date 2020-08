È indetta una selezione pubblica per il conferimento di un incarico professionale di pedagogista a supporto del Coordinamento pedagogico territoriale del Comune di Ravenna per il periodo dall’1/10/2020 al 30/09/2021. L’avviso pubblico ha come oggetto l’attività di progettazione e approfondimento del piano di formazione dal punto di vista pedagogico, diffusione, sviluppo/consolidamento dei temi dell’autovalutazione-valutazione in vista dell’accreditamento e relativi al tema dello “stress da lavoro correlato”.

Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione entro le 12 dell’8 settembre e il colloquio è previsto per il 15 settembre.

Eventuali richieste di chiarimenti e quesiti potranno essere formulati esclusivamente tramite mail all’indirizzo fbaravelli@comune.ra.it

I requisiti, le modalità di presentazione della domanda e i criteri di selezione si possono consultare nell’avviso al link https://bit.ly/3l88V0W.