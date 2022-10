Arrivano gli Stati Generali della non-scuola. Dal 14 al 16 ottobre, 70 guide provenienti da varie realtà in Italia si ritroveranno a Ravenna per la prima edizione in città del ritrovo di tutte quei professionisti che hanno voluto avviare questa esperienza antiaccademica. Sono un centinaio a Ravenna i ragazzi che ogni anno si confrontano con i testi della tradizione teatrale grazie alla non scuola, testi che difficilmente avrebbero approcciato, intraprendendo al contempo un percorso di scoperta di sé stessi e degli altri. Esperienza nata nel 1991 da Ravenna Teatro / Teatro delle Albe, la non-scuola arriva oggi quindi ad una riflessione comune sul rapporto del teatro con il mondo dei giovani.

Durante il fine settimana dedicato agli addetti ai lavori, sono stati comunque pensati alcuni appuntamenti aperti al pubblico