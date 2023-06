Lunedì 19 giugno 2023, alle ore 21.15, presso il giardino del gazebo di Russi (ingresso via Roma) verrà portata in scena “La contadina furba”, fiaba protagonista della narrazione itinerante avvenuta a San Pancrazio lo scorso ottobre (dalla raccolta “Fiabe di Romagna” di E. Silvestroni , E. Baldini – volume primo, repertorio di Antonio Zaccaria).

Insieme all’associazione culturale “La Grama”, da anni impegnata in progetti di riscoperta e

valorizzazione della fiaba si è pensato di ripresentarla a Russi visto il successo ottenuto a San Pancrazio.

“Uno degli obiettivi del nostro mandato – dichiara la Vice Sindaco e Assessore alla cultura Anna Grazia Bagnoli – è infatti valorizzare San Pancrazio come luogo di nascita delle fiabe popolari, attraverso iniziative che possano incentivare la conoscenza e conservazione della tradizione del nostro territorio e la valorizzazione del repertorio di fiabe popolari che dovrà divenire il perno di incontri ed approfondimenti”.