Domenica prossima, 18 giugno, nell’ultima giornata della Serie B2 Femminile, il Tennis Club Faenza dalle 10 ospiterà il Marino Casalboni Santarcangelo in una sfida decisiva per evitare la retrocessione diretta. Le due squadre sono appaiate al penultimo posto del proprio girone, la cui classifica attuale è la seguente: Ata Trento e Scaligero Verona 13; Torres Sassari e Ct Reggio Emilia 10; Tc Faenza e Casalboni Santarcangelo 3; Ct Rovereto 0. Il regolamento prevede la retrocessione diretta per le ultime due, mentre quarta e quinta andranno ai playout. Faenza arriva a questo confronto decisivo con un vantaggio non indifferente. Avrà due risultati utili su tre: la vittoria ed il pareggio per 2-2, grazie al +1 nel bilancio partite vinte/perse rispetto al Casalboni. «Domenica giochiamo contro una squadra con giocatrici esperte come noi – commenta la capitana Paola Tampieri – Sarà una bella battaglia. Per ottenere l’accesso ai playout occorrerà cuore e determinazione per non mollare nemmeno un 15. Giocare questo spareggio in casa, col nostro pubblico, ci aiuterà sicuramente ad avere la giusta carica ed energia».

Facendo un passo indietro, domenica scorsa le faentine sono state battute in casa per 3-1 dal Ct Reggio Emilia al termine di una sfida tutto sommato combattuta. Nei singolari, Sandy Mamini è stata sconfitta 6-2 6-1 da Giulia Guidetti, mentre Alessia Ercolino e Veronica Valgimigli hanno portato al terzo set le loro avversarie, venendo però sconfitte rispettivamente per 1-6 6-4 2-6 da Gaia Monduzzi e 3-6 6-4 4-6 da Caterina Greco. Nel doppio, Alessia Ercolino e Chiara Arcangeli hanno superato in rimonta Gaia Maduzzi ed Alessia Morgotti 1-6 6-2 e 10-7 al super-tiebreak: un successo prezioso, che ha consentito alle faentine di scavare il +1 nel computo vinte/perse rispetto al Casalboni, sconfitto 4-0 a Trento.