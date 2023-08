La Polizia di Stato ha arrestato un uomo per il possesso di documenti falsi. Si è poi scoperto fosse ricercato in ambito internazionale.

Nella tarda mattinata del 4 agosto scorso, nel tratto di autostrada che attraversa il comune di Cotignola, una pattuglia della Sezione di Polizia Stradale di Ravenna ha proceduto al controllo di un autocarro, con a bordo il solo conducente.

L’uomo ha mostrato agli agenti la patente, la carta di identità e la carta di qualificazione del conducente, tutti documenti apparentemente rilasciati dalle autorità rumene.

All’esito di un attento esame dei documenti esibiti, che apparentemente riportavano tutti gli elementi di anticontraffazione previsti, i poliziotti hanno notato alcune piccole discrasie.

Sul posto è giunto quindi un secondo equipaggio della Squadra di Polizia Giudiziaria che stava svolgendo un servizio di prevenzione e contrasto delle attività delittuose nei tratti autostradali, attività che la Polizia Stradale ha incrementato per la stagione estiva.

I successivi approfondimenti svolti in collaborazione con il centro di cooperazione internazionale di Polizia di Thörl Maglern hanno permesso di accertare la falsità dei documenti presentati.

Successivamente l’uomo è stato accompagnato in ufficio per l’identificazione.

L’esame delle impronte digitali e gli accertamenti effettuati col contributo del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, Divisione Interpol, Sezione Latitanti Passivi del Ministero dell’Interno, hanno permesso di identificare compiutamente l’uomo, che è risultato essere un cittadino extraeuropeo ricercato in ambito internazionale ai fini dell’estradizione, dovendo scontare una pena di cinque anni e quattro mesi per il reato di rapina, commessa nell’anno 2015 nel proprio paese di origine.

Il camionista è stato quindi accompagnato in carcere in stato di arresto per il possesso di documenti falsi e ai fini dell’estradizione.

L’Autorità Giudiziaria di Bologna e Ravenna, ciascuna per quanto di competenza, hanno convalidato i provvedimenti restrittivi.