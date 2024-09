Brutta sorpresa questa mattina per una barista ravennate che, alle 4 di mattina, al momento di aprire il bar, ha trovato all’interno dei locali un ladro. È successo in via Galilei. La donna ha immediatamente chiuso la porta e ha iniziato ad urlare chiedendo aiuto. In suo soccorso è arrivato il titolare di un’altra attività della zona. I due si sono accorti di una figura, ferma sul marciapiede, che ha iniziato a fuggire. Probabilmente si trattava di un complice, rimasto all’esterno come “palo”. La barista e l’altro uomo hanno provato allora ad entrare all’interno del bar e si sono accorti di una persona minuta, incapucciata, accovacciata, la quale, nel vederli entrare, si è dileguato, uscendo da una finestra. È a quel punto che la donna e l’uomo si sono accorti di come il malvivente era riuscito ad entrare all’interno del locale, allargando le inferriate affacciate sulla strada.

Nel frattempo sono stati chiamati i Carabinieri, arrivati sul posto in pochi minuti con due pattuglie, e sono iniziate le indagini.

L’episodio è stato segnalato sul gruppo Ravenna SOS Sicurezza.