Da lunedì 3 a venerdì 14 luglio e dal 21 agosto all’8 settembre, al Museo Didattico di San Pietro in Campiano, via del Sale 88, tornano i Cre, Centri Ricreativi Estivi organizzati da Fondazione RavennAntica e rivolti ai bambini dai 6 ai 12 anni (nati dal 2017 al 2011).

In programma attività estive ludiche, divertenti ed educative per avvicinare i bambini alle tecniche artistiche, alla storia, all’archeologia e al mosaico, lavorando sulla partecipazione attiva e sulla stimolazione della creatività.

Ogni giorno verranno realizzati laboratori a tema (argilla, mosaico, archeologia, grafica, colore, creatività, giochi dei nonni, etnografia e molto altro) sviluppati sempre in maniera diversa.

Oltre ai laboratori sono previsti momenti di gioco motorio guidato all’aperto. Sia in interno che in esterno i bambini disporranno di uno spazio dedicato in cui svolgere la propria attività. Tutte le attività proposte sono sempre svolte sotto la sorveglianza degli educatori museali.

La giornata tipo prevede:

Dalle ore 8 accoglienza, socializzazione, breve laboratorio e gioco all’aperto

Ore 10.00 merenda

Ore 11.00 laboratorio a tema della giornata

Ore 12.30 – 13.30 consumazione del pranzo al sacco

Ore 13.30 – 14.30 gioco, relax e aiuto compiti

Ore 14.30 – 15.00 ritiro dei bambini da parte dei genitori

Costo:

– euro 60 a settimana (h 8.00 – 15.00);

– euro 90 a settimana a giornata lunga (h 8.00 – 17.00 su richiesta solo periodo 21/08 – 8/09)

Sconto € 10 per i fratelli

Sconto € 10 dalla seconda settimana (pagamento in unica soluzione)

Sconti non cumulabili

Nel periodo 21 agosto – 8 settembre è possibile richiedere il prolungamento del Cre fino alle ore 17.00, con un supplemento settimanale di € 30.