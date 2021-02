Annullata oggi l’udienza per i 100 mila euro nella causa fra Ilenia Fabbri e l’ex marito

Non si è tenuta questa mattina al tribunale di Ravenna l’udienza prevista nella causa fra Ilenia Fabbri e l’ex marito Claudio Nanni. L’udienza si sarebbe dovuta tenere poco dopo le 10, ma gli avvocati di entrambe le parti hanno chiesto l’interruzione del procedimento, richiesta poi accolta dal giudice del lavoro. In ballo quei famosi 100 mila euro. In realtà la somma originariamente sarebbe stata molto più alta. 500 mila euro che Ilenia chiedeva all’ex marito dopo aver abbandonato il lavoro in palestra per aiutarlo nell’autofficina e dopo la vendita della gelateria alle Maioliche, vendita che sarebbe avvenuta senza che la donna ne ricavasse alcun vantaggio economico.