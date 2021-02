Il gruppo Consiliare Lega Faenza, per voce del Consigliere Comunale e Regionale Andrea Liverani, ha interpellato la Giunta comunale, nel consiglio comunale di giovedì 25 febbraio per mettere a disposizione anche dei pazienti delle RSA del comune di Faenza le “stanze degli abbracci”.

“Risulta infatti che in vari territori italiani, dal Veneto, alla Liguria, al Piemonte, si sono moltiplicati gli spazi dedicati all’incontro fra gli anziani e i loro famigliari nelle “stanze” sicure per consentire la visita e il contatto fisico, seppur diviso da gonfiabili facilmente sanificabili e resistenti”.

Alla Residenza S.Umiltà di Faenza è partita una raccolta firme con oltre 700 persone che chiedono l’istituzione di questa area dedicata all’incontro.

“La rassegnazione, il senso di abbandono, la depressione sono le prime malattie per i nostri anziani. Non si è ancora fatto nulla in merito e auspichiamo che la Giunta prenda in considerazione seriamente la nostra proposta visto che anche in Consiglio Regionale si è parlato del tema e di Faenza”.

“Superiamo le barriere ideologiche di partito – scrive Andrea Liverani – e auspichiamo che la Giunta intervenga a breve.”

L’assessore al welfare Davide Agresti, in consiglio comunale, ha risposto alla Lega che un percorso di discussione in merito alla “stanza degli abbracci” è stato avviato con le strutture, in particolare con l’ente che gestisce la Residenza Sant’Umiltà, ed è auspicabile che la richiesta venga accolta.