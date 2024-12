Annullata multa dell’autovelox di Barbiano: l’apparecchio è senza omologazione

Arriva un annullamento per una multa dell’autovelox di Barbiano. Potrebbe essere la prima di una lunga serie. Si tratta di una sanzione del maggio scorso. Il giudice di pace di Lugo, nella sua sentenza, fa riferimento alla decisione della Corte di Cassazione dello scorso aprile che ha di fatto aperto il vaso di Pandora sugli autovelox installati dalle amministrazioni locali: l’utilizzo senza omologazione degli apparecchi Velocar Red & Speed. I vigili elettronici infatti sono stati approvati, ma non omologati, e la Corte di Cassazione ha stabilito che l’approvazione non possa essere paragonabile all’omologazione, come invece interpretato dal Ministero.