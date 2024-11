Ancora un giovane cantante in mostra in televisione. Riccardo Callegari, di Medicina, ma formatosi alla Scuola di Canto di Ruggero Ricci a Cotignola, a The Voice Kids si è messo in mostra come rap, dopo essere salito sul podio di alcuni concorsi romagnoli come The Best Talent, Punta alle Stelle e ROckmagna Mia svoltisi a Forli, Cervia e Faenza.

Durante la terza puntata, nelle Blind Audition, Riccardo ha ottenuto da Clementino il Super Pass, conquistando così direttamente la fase finale del programma

“È una grandissima soddisfazione per la mia Scuola di Canto” dichiara Ruggero Ricci.

Il brano presentato da Riccardo Callegari è stato “Loose Yourself” di Eminem, considerato uno dei brani più importanti del rap per la sua difficoltà tecnica.