“Con profondo cordoglio annunciamo che questa notte, presso l’ospedale di Ravenna, ci ha lasciato Leo Porcari, all’età di 86 anni, già Carabiniere effettivo e stimato investigatore privato.

Leo ha dedicato la sua vita alla giustizia e alla verità, diventando l’uomo di fiducia del noto industriale Raul Gardini. La sua carriera è stata segnata da un impegno instancabile e una dedizione senza pari, che lo hanno reso un punto di riferimento per molti.

Leo è stato anche socio fondatore del nucleo volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Ravenna, contribuendo attivamente a servizi di utilità e sicurezza per il benessere della comunità. La sua passione per il servizio e la determinazione nel risolvere i casi più complessi hanno lasciato un’impronta indelebile nel cuore di chi lo ha conosciuto.

Con la sua scomparsa se ne vanno tanti segreti e storie che hanno caratterizzato la sua vita, ma il suo spirito e il suo esempio rimarranno sempre vivi nei ricordi di familiari, amici e colleghi. Leo ci ha insegnato che la verità è un valore da perseguire con coraggio e integrità.

Sarà possibile visitare la salma di Leo presso la locale camera mortuaria, dal tardo pomeriggio di oggi, camerino n. 11, fino alle 14,30 di giovedì 9 gennaio 2025, ora di partenza per la Chiesa Cattolica Parrocchiale di San Severo in Ponte Nuovo, Via Dismano, n. 55, per il rito funebre con la partecipazione della bandiera della Sezione ANC e una folta rappresentanza di volontari ANC.

Tutti coloro che desiderano rendere omaggio a Leo sono invitati a partecipare.

Riposa in pace, Leo. La tua eredità vivrà per sempre nei cuori di chi ti ha voluto bene.”