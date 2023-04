Ieri pomeriggio, mercoledì 12 aprile, si è tenuto alla Foresta Allagata di Punte Alberete il primo AmaParco Academy in presenza dell’anno. Si tratta di un appuntamento gratuito organizzato dalla Cooperativa Atlantide di Cervia e rivolto agli albergatori del territorio. Un momento di formazione utile a fornire agli operatori turistici tutte le informazioni necessarie per rispondere alle domande dei turisti, conoscere il territorio e vivere in prima persona l’attività per poterla raccontare al meglio.

La visita guidata, in compagnia dell’esperta guida ambientale Sergio Montanari, ha permesso ai partecipanti di identificare le diverse specie di flora tipiche di questo luogo, ammirare piante molto rare e attraverso l’uso del binocolo osservare e identificare le diverse specie di uccelli che vivono in quest’oasi naturale. Punte Alberete è un luogo davvero unico e ricco di biodiversità, un vero e proprio paradiso per gli amanti del birdwatching.

Durante la visita di circa due ore gli operatori turistici hanno avuto modo di confrontarsi, fare domande e chiedere curiosità su questo luogo. Le visite guidate a Punte Alberete organizzate dal Museo NatuRa di Sant’Alberto sono in programma ogni sabato di aprile, maggio e giugno alle ore 10. Per partecipare è necessario acquistare il biglietto su shop.atlantide.net nella sezione dedicata al Museo NatuRa.