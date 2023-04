Terminati i lavori per la realizzazione del nuovo asfalto in via Granarolo che hanno interessato il tratto stradale di competenza del Comune di Faenza, dalla rotatoria della Balena, intersezioni via Giovanni Paolo II e via degli Olmi, fino a quella dell’ingresso al casello dell’A14. Pertanto, lungo questo tratto è stata ristabilita la normale viabilità.