Dopo le voci che si sono moltiplicate nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro chiarificatore sul futuro della Scuderia Alpha Tauri fra Franz Tost, Team Principal della squadra manfreda, e Oliver Mintzlaff, ex presidente del Lipsia Calcio, figura che il nuovo consiglio di amministrazione della Red Bull ha posizionato a capo dell’area sportiva del gruppo, anche per limitare, in campo motoristico, la grande autonomia che in questi anni ha caratterizzato l’operato di Helmut Marko e Christian Horner.

A rilasciare una breve dichiarazione dopo l’incontro è stato Franz Tost, che però ha smentito unicamente le voci sulla vendita del team: ““Ho avuto alcuni meeting molto positivi con Oliver Mintzlaff, che mi ha confermato che gli azionisti non venderanno Scuderia AlphaTauri e che Red Bull continuerà a supportare il team in futuro. Tutti questi rumor non hanno alcun fondamento. Siamo all’inizio di una nuova stagione e la squadra deve rimanere concentrata e lavorare per avere risultati migliori dello scorso anno”

Tuttavia Tost non ha espresso parole chiare su un possibile addio da Faenza, un’ipotesi comunque difficilmente percorribile ora che la stagione di Formula 1 sta per iniziare.