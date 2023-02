Domenica inizierà il mondiale 2023 di Formula 1. L’Alpha Tauri in questi giorni è al centro di numerosi voci fra gli addetti ai lavori. Dopo la stagione infelice del 2022, secondo alcuni analisti, la squadra di Faenza potrebbe tornare a competere per il sesto posto nel Mondiale Costruttori, come avvenuto nel 2021, il miglior campionato disputato da una squadra manfreda nella maggior competizioni per auto. Le voci maggiori però ruotano tutte attorno al futuro della squadra. Secondo alcune indiscrezioni la Red Bull, scomparso Dietrich Mateschitz, vorrebbe liberarsi della seconda squadra in Formula 1 e il consiglio di amministrazione del brand starebbe cercando acquirenti, scontento del rapporto costi/risultati del team. Sulla decisione finale pende anche il periodo negativo del brand Alpha Tauri, l’azienda di abbigliamento della Red Bull, che recentemente ha chiuso diversi punti vendita. Fra i possibili acquirenti si sono fatti i nomi dell’Andretti Autosport, la squadra dell’ex pilota Michael Andretti, da tempo desiderosa di entrare in Formula 1, la Mumbai Racing, impegnata nei campionati asiatici, l’Hitech GP, scuderia automobilistica britannica, attiva nei campionati Formula 2, Formula 3 e Formula 3 asiatica, un tempo sotto la galassia di Dmitrij Mazepin, magnate russo e padre del pilota Nikita Mazepin, ora però, dopo il conflitto in Ucraina, sotto il controllo di Oliver Oakes, ex-pilota britannico. Quest’ultima pista sarebbe la più accreditata, visto che fra Hitech e Red Bull è già in corso da tempo una collaborazione legata proprio a giovani piloti.

Una seconda ipotesi invece vedrebbe il trasloco della sede di Faenza in Inghilterra, a Bicester dove oggi la squadra lavora allo sviluppo dell’aerodinamica. A pesare infatti molto sul rapporto costi/benefici sarebbe la gestione di una doppia sede in Italia e nell’isola britannica.

Nel frattempo dalla scuderia gli unici commenti riguardano i test pre-stagionali:

“Abbiamo chiuso tre giorni di test produttivi, durante i quali abbiamo raccolto una grande quantità di dati utili per la stagione” ha confessato Yuki Tsunoda al termine dei test prestagionali. “Abbiamo riscontrato delle lacune, ma sono convinto che insieme al team saremo in grado di migliorare in queste aree per rafforzare le prestazioni complessive. La settimana prossima continueremo a lavorare con lo stesso slancio, sperando di raggiungere ottimi risultati nelle prossime gare. Come sempre, il gruppo centrale è davvero compatto, ma confrontarsi con le altre squadre diventa difficile senza conoscere i loro programmi. Adesso mi concederò un po’ di riposo, in modo da essere in grado di dare il massimo nella prossima gara”.

Pronto ad iniziare la nuova stagione anche l'ultimo arrivato in casa Alpha Tauri, Nyck de Vries: "Oggi è stata la mia prima sessione pomeridiana di questo test e posso dirmi soddisfatto per come ho guidato durante le prove di performance, così come del feedback che ho dato al team."