“Provvedere alla pulizia dei fiumi e degli alvei e al rifacimento delle arginature del fiume Senio che, all’altezza di Tebano (Faenza), presenta numerose rotture e danneggiamenti. Lo chiede con un’interrogazione Andrea Liverani (Lega), sollecitando la giunta regionale a fare il punto della situazione sulle manutenzioni.

Numerosi cittadini -ha spiegato il consigliere- avevano segnalato la situazione di degrado e pericolo in cui versavano i fiumi emiliano-romagnoli anche tramite mail inviate direttamente agli uffici regionali. Sul Fiume Senio, nella frazione di Tebano (Faenza), era stata segnalata anche la presenza di un albero che, durante la prima alluvione, era crollato e aveva creato una diga naturale, deviando il flusso dell’acqua nei territori agricoli vicini e provocando numerosi danni. La mail è stata inviata diversi giorni prima della seconda alluvione, ma durante questo lasso di tempo non sono stati effettuati lavori per la messa in sicurezza e l’albero che ha ostruito il corso del fiume Senio non è ancora stato rimosso.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere un rapido intervento”.