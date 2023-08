Proventi dalle multe: Ravenna secondo comune romagnolo

Ravenna secondo Comune in Romagna per proventi derivanti dalle multe. È la classifica redatta dal Codacons elaborando i dati diffusi dal Ministero dell’Interno. Complessivamente, rispetto all’anno precedente, nel 2022 i Comuni italiani hanno registrato a bilancio il 37% in più dalle entrate delle sanzioni stradali. Diverse le motivazioni alla base di questo incremento. Dopo il covid, nei loro report annuali, le Polizie Locali hanno fatto più volte notare come sia aumentata la distrazione alla guida e il mancato rispetto di determinate regole del codice. Un altro fattore importante è sicuramente l’aumento degli autovelox automatici, attivi 24 ore su 24, ora installabili anche in strade un tempo proibite a queste apparecchiature. Per quanto riguarda i territori turistici e in particolare di mare, poi, un certo peso è determinato dai viaggiatori che, soprattutto d’estate, aumentano notevolmente il parco mezzi circolante.