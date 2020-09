La pandemia da SARS-CoV-2 di portata globale che ha interessato il Paese ha decisamente modificato le abitudini delle persone, ma anche le strutture, il modo di lavorare e di utilizzare i servizi e, di conseguenza, anche la fisionomia stessa delle città tende a conformarsi a questi mutamenti. Cambiamenti che incidono anche sugli aspetti organizzativi, gestionali, persino sulle forme di leadership e sulla conduzione dei fattori umani e che si accompagnano, tuttavia, a nuovi orientamenti in materia di prevenzione.

Anche nel contesto scolastico queste esigenze sono state avvertite come prioritarie e il dirigente dell’Istituto Oriani Fabio Gramellini, insieme al corpo docente e non docente, sin dai primi giorni di scuola accoglie gli studenti in un ambiente reso più salubre per mezzo dell’adozione di purificatori e sanificatori con tecnologia all’avanguardia adatta a tutti gli spazi interni ed efficace contro i virus. La necessità di rendere la qualità dell’aria delle aule, dei corridoi e dei laboratori più pura è legata anche al fatto che la presenza dei contaminanti rende più vulnerabili, specie per la inevitabile concentrazione di persone in uno spazio non aperto, benché molto ampio.

L’Oriani ha recepito la qualità della nuova tecnologia Active Pure, garantita dal Ministero della Salute e riconosciuta anche dalla prestigiosa Space Foundation, sviluppata dalla Nasa nel 2018 e introdotta nella Hall of Fame delle tecnologie spaziali «come migliore tecnologia spaziale del mondo» per l’anno 2017. Il processo di purificazione e sanificazione dell’istituto tecnico faentino è anche lo stesso di quello che venne adottato dopo l’attacco al Pentagono dell’11 settembre 2001, per ripristinare la salubrità dell’aria. Per l’alto contributo alla scienza e alla sicurezza dei cittadini statunitensi, gli ideatori di questo efficace processo innovativo hanno ricevuto una medaglia al valore da parte del Ministero della Difesa americano.

La sanificazione di ambienti e superfici dell’Istituto attualmente va ben oltre i tradizionali sistemi di purificazione dell’aria, combinando tecnologie all’avanguardia e permettendo così di debellare in modo sistematico e duraturo virus, batteri e allergeni, funghi e muffe, sostanze chimiche e odori: difatti i nuovi dispositivi, attivi 24h su 24 sono scientificamente testati e utilizzati in enti pubblici e privati di tutto il mondo e finanche in strutture ospedaliere, dove la sicurezza e l’integrità degli ambienti è fondamentale.

Le diverse misure contenitive, che hanno richiesto nei mesi scorsi la sospensione temporanea di numerose attività, tra cui quelle didattiche, sono oggi costantemente adottate nell’Oriani: dal distanziamento fisico tra persone all’uso di mascherine, chirurgiche o di comunità, all’interno dei locali scolastici, fino a tenere la destra nel percorrere gli spazi comuni e alla prescrizione, prima di entrare in aula o in ogni momento in cui se ne ravveda la necessità, di igienizzarsi le mani o ancora alla misurazione della temperatura, tramite termoscanner, ad alunni e personale, sono tutte misure che contrassegnano la quotidianità riorganizzata e valorizzata dell’Oriani. La Scuola, pertanto, si configura come ambiente privilegiato per attivare con successo prassi finalizzate a promuovere il benessere della collettività. Gli studenti, dal canto loro, giorno dopo giorno si impegnano a riconoscere nella loro inedita routine nuovi stili di comportamento che segnano l’inizio di una vita scolastica tutta improntata sull’acquisizione consapevole non solo di nozioni ma soprattutto di stili di vita corretti e rispettosi degli altri.